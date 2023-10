Kracher um den Thron in der Eishockeyliga

Nach dem sonntägigen Spielabbruch in Wien wegen eines lecken Kühlschlauchs im Eis starten die Eisbullen bereits heute daheim in die für sie kurze Eishockeyliga-Woche. Mit einem Kracher: Pustertal kommt als Leader, kann von der David-Truppe an der Spitze abgelöst werden. Denn die Südtiroler kassierten zuletzt gegen Laibach mit 2:4 die erste Niederlage.