Anya Taylor-Joy feierte Traumhochzeit in Venedig

„Schönste Braut, die ich je gesehen habe“

Fotos, die die britische Zeitung veröffentlichte, zeigen, dass die 27-Jährige als Braut so wunderschön wie eine Elfe war. Joy trug für ihren großen Tag ein Brautkleid in einem Beige-Ton, der Tüllstoff der Hochzeitsrobe war über und über mit zarten Stickereien in Form von Blumen, Vögeln und goldenen Ästen übersät. In ihren langen, blonden Haaren steckte zudem ein weißer Schleier.