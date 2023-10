Medizin-Nobelpreis ++ „Rammbock“-Bande schlug zu

Der renommierte Medizin-Nobelpreis wurde verliehen. Die begehrte Auszeichnung wurde an zwei Forscher vergeben, die maßgeblich an der Entwicklung der Grundlagen für die Impfstoffe, gegen das Coronavirus beteiligt waren. Und: Am Sonntag ereignete sich erneut ein brachialer Einbruch inmitten der Wiener Innenstadt. Diesmal traf es die Nobelboutique, die bereits im vergangenen April auf dieselbe kriminelle Vorgehensweise Opfer eines Einbruchs wurde. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 2. Oktober mit Moderatorin Stefana Madjarov.