Arbeitslosigkeit: 32-Stunden-Woche wäre Untergang!

Insgesamt 320.760 Menschen stehen derzeit in Österreich ohne Job da. Bei uns in Kärnten sind es 13.562 Stellen, die ab sofort besetzt werden könnten. Im Vorjahr waren es lediglich 8419. Im Handel, Verkehr und in der Logistik wird am häufigsten gesucht. Hier gibt es 2600 unbesetzte Stellen, gefolgt von Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit (1904), Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit (1527).