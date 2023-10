Weizer Firma löscht international den Durst

Anfänge in den 70ern

Gerne erinnert er sich an die Anfänge in den 70er Jahren zurück. „Ich habe damals meinen Schwager im Seewinkel abgeholt. Bei der Heimreise schlug er vor, bei einem Weingut stehen zubleiben.“ Mit dem Vorhaben, ein paar edle Tropfen daheim in Weiz unter die Leute zu bringen, luden sie 20 „Doppler“ ins Auto. „Mein Wagen war so voll, wir sind mit ach und krach heimgefahren“, lacht Reisenhofer.