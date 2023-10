Touristenausflüge machen Nebenbahnen gehörig Dampf

Die nächsten Touren sind schon fixiert. So geht es am 2. Dezember unter dem Motto „Adventzauber“ von Mistelbach nach Bullendorf und am 16. Dezember wird es abermals weihnachtlich - dann fährt der Sonderzug noch weiter, und zwar bis zur Station Neusiedl/St. Ulrich. „Das war es für heuer, wir freuen uns über den Erfolg - und auf die erweiterte Auflage des Fahrplanes im nächsten Jahr“, so Ullram.