„Vielleicht sollte Austria mit der U17 antreten“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Zentrales Thema in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter diesmal: das Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid. Neben den Ausschlüssen und dem nicht sehr erbaulichen Tabellenstand für beide Vereine spielt Hofstetter auch auf die Leistung der Hütteldorfer an, die fast eine Halbzeit lang mit zwei Mann mehr am Feld agierten. Hofstetter: „Vielleicht sollte die Austria nächstes Mal mit der U17 antreten, damit Rapid doch drei Derby-Punkte holt.“