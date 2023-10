Regisseur Edwards zauberte Meisterwerk in Stunden

Weltweite Dreharbeiten

Die Idee für den Science-Fiction-Streifen rund um einen Krieg mit künstlicher Intelligenz kam hervorragend an - und mit John David Washington („Tenet“) wurde ein würdiger Hauptdarsteller verpflichtet. Es folgten Dreharbeiten rund um den Globus: Insgesamt reiste die Crew über 16.000 Kilometer zu 80 Orten, u. a. zu buddhistischen Tempeln im Himalaja, zu Vulkanen in Indonesien oder zu Ruinen in Kambodscha. Edwards erklärt: „Normalerweise wird so ein Film vor einem Green Screen in einem Studio gedreht. Aber das wollte ich nicht. Stattdessen hielt ich die Crew so klein wie möglich, sodass es tatsächlich billiger war, an all diese Orte zu fliegen, als diese ganze Welt des Films als teures Set zu bauen. Am liebsten möchte ich das nie wieder anders machen.“