Wenn künstliche Intelligenz die Leinwand erobert

Wird uns die künstliche Intelligenz eines Tages beherrschen? Und könnte sie uns gar auslöschen? Es sind genau diese allgegenwärtigen Ängste, mit denen dieses SciFi-Epos jongliert, das in sich ein originärer Film ist, also keinen Roman, keinen Comic als Vorlage hatte. Regisseur Gareth Edwards („Rogue One: A Star Wars Story“) drehte großteils in Thailand und ließ sich nicht von ungefähr von dem Kult-Klassiker „Apokalypse Now“ inspirieren.