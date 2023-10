„Von diesen Spielen kriegst du niemals genug“

Der Fokus richtete sich unmittelbar nach Spielende im Reichshofstadion bereits auf die Königsklasse. Am Dienstag (18.45, live auf Sky) gastiert Real Sociedad am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase an der Salzach. Und die Bullen können nach dem überraschenden 2:0-Auswärtserfolg zum Auftakt bei Benfica Lissabon einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale tätigen.