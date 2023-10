„Hoffmanns Erzählungen“ als großes Welttheater

Überzeugende Ensembleleistung

Lenz stützt sich in der ersten Produktion seiner Intendanz auf sein Ensemble. So steht der neue erste Kapellmeister Johannes Braun am Pult der Grazer Philharmoniker, gemeinsam wird - von kraftvoll bis subtil - ein farbenreiches Bild gezeichnet. In der Titelpartie liefert Matthias Koziorowski einen Kraftakt, der seinen lyrischen Tenor mitunter an die Grenzen führt. Doch darstellerisch kann er alles wettmachen. Auch Petr Sokolov als vierfach böser Gegenspieler beeindruckt mit schöner Stimme und exquisitem Spiel, in dem auch das Dämonische seiner Rollen besser zum Ausdruck kommt.