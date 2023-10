Protestfahrt durch Schlucht: Tempo 50 gefordert.

Etwa 20 Teilnehmer radelten am Wochenende vom Schloss Porcia durch die Lieserschlucht in Richtung Seeboden und wieder zurück. Mit dieser Fahrt will die Radlobby der Oberkärntner Bezirkshauptstadt auf die Verkehrsfalle für Radfahrer aufmerksam machen. „Die Autolenker halten den vorgegebenen Mindestabstand von zwei Metern nicht ein, Überholmanöver werden getätigt - für die Biker einfach viel zu gefährlich“, mahnt Dorothea Gmeiner-Jahn von den Grünen und schildert ihre Beobachtungen während der Protestfahrt.