Mit Glas aufeinander losgegangen: Fünf Verletzte

Angebrüllt haben sich zwei Männer, ein Iraner (45) und ein Tscheche (29) in der Nacht auf Sonntag in einem Lienzer Lokal. Der verbale Streit artete völlig aus. Der 29-Jährige griff zu einem abgebrochenen Glas und verletzte den 45-Jährigen am Genick. Doch dem nicht genug. Auch andere Männer und eine Frau beteiligten sich bei der heftigen Auseinandersetzung. „Darunter waren Iraner im Alter von 16 und 20 Jahren, sowie eine Ukrainerin und ein Italiener. Sie alle gingen aufeinander los“, schildert die Polizei die wilden Szenen. Fünf Personen wurden dabei verletzt und mussten mit Schnitt- und Platzwunden in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht wurden.