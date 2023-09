Der Sturm-Jubilar ist hart im Nehmen!

Der Slowene ist sowieso hart im Nehmen. Im Vorjahr erlitt er beim 2:2 in Tirol eine sechs Zentimeter lange Rissquetschwunde am Knie. Doch er biss durch, ehe er erneut abgeklopft wurde und raus musste. Die damalige Verletzung musste schließlich mit acht Stichen genäht werden „Zum Glück habe ich in Graz noch nie eine gröbere Verletzung gehabt. Die 99 Ligapartien unterstreichen ja, dass ich richtig fit bin“, sagt der 27-Jährige, der insgesamt auf 131 Spiele für die Schwarzen kommt.