Lebensmitteldiebin plünderte Selbstbedienungsladen

Und die Verdächtige zeigte sich offensichtlich überrascht ob des ungebetenen Besuchs in Uniform - sie hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass sie bei ihrem Coup ins Visier einer Überwachungskamera geraten war. Am helllichten Tag, zu Mittag gegen 12.00 Uhr, war die 62-Jährige im Bezirk Wolfsberg in einen der beliebten Selbstbedienungsladen spaziert.