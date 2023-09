Zwei wuchtige Argumente gegen die zähe Null

Stichwort Verletzung. Wie Gschweidl kämpfte sich auch Maderner nach Kreuzbandriss zurück. Dass der Enzesfelder über neun Monate kein Spiel bestritt, merkt man ihm nicht an. „Ich bin frei im Kopf, blende das aus“, so der 27-Jährige, der im Sommer aus Beveren (Bel) kam, sich in Graz pudelwohl fühlt. „Weil der Zusammenhalt überragend ist. Vom Zeugwart bis zum Sportchef - hier ziehen alle an einem Strang!“ Der Schlüssel im Titelkampf? Maderner lacht: „Ich glaube, dass auch unser Kader gute Aufstiegs-Argumente liefert.“