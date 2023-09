Nehammer-Video++ Michael Gambon gestorben

Am Mittwochabend wurde ein Video von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) viral verbreitet, das für große Aufregung sorgt. In dem Video zeigt sich der Kanzler empört, insbesondere gegenüber vermeintlichen Parteikollegen. Er diskutiert verschiedene Themen, darunter auch die Kinderarmut in Österreich, und zieht dabei einen Vergleich zu kostengünstigen McDonald‘s-Burgern, die für 1,40 Euro erhältlich sind. Und: Der Schauspieler Michael Gambon ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der irische Darsteller war nicht nur auf der Bühne und in Filmen, wie zum Beispiel „The King‘s Speech“, zu sehen, sondern erlangte auch große Bekanntheit durch seine Rolle als Schulleiter Albus Dumbledore in den Harry-Potter-Filmen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 28. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.