Thomas Müller winkt Mega-Rekord in der Bundesliga

Bayern-Urgestein Thomas Müller kann am Wochenende einen Rekord in der Bundesliga einstellen. Falls die Münchner am Samstag (18.30 Uhr) im Top-Spiel gegen RB Leipzig gewinnen, wäre das Müllers 322. Sieg in der deutschen Fußball-Bundesliga. Er würde damit mit Teamkollege Manuel Neuer gleichziehen. Neuer fällt bei den Bayern bekanntlich noch verletzt aus. Müller könnte also in den kommenden Wochen alleiniger Rekordhalter werden und Bundesliga-Geschichte schreiben. Welche Bestmarken Müller noch inne hat, sehen Sie oben im Video.