Hundezone wurde fixiert, Fledermaus war zu Gast

Tierisch was los war rund um die jüngste Sitzung im Kremser Gemeinderat. Im Stadtsenat wurde unmittelbar davor die Schaffung einer Hundezone fixiert. Die vor der Wahl versprochene Zone soll am von der ÖVP vorgeschlagenen Standort am Schutzdamm und nahe dem Stadtteil Mitterau errichtet werden. Man schaffe damit Platz für die 1366 Vierbeiner und ihre Herrln, die der Stadt steuerlich 72.000 Euro pro Jahr in die Kassen spülen. Rund 78.000 Euro soll die Zone nun offenbar auch kosten. „Ich freue mich, dass wir meinen Vorschlag umsetzen werden“, erklärt ÖVP-Vizestadtchef Florian Kamleitner.