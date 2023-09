Feiernde VIPs, Sasha-Talk & Ehrung für Leona König

Außerdem können sich Serien-Fans freuen: Der Startschuss für die vierte Staffel von „Das Boot“ ist gefallen. Was Regisseur & Cast dazu sagen, hat krone.tv Kino- und Serien-Reporterin Annie Müller Martínez in Berlin in Erfahrung gebracht. Und: Geballte Frauenpower gab es beim Sisi-Kränzchen auf der Kaiserwiese. Wie so ein Abend ganz ohne Männer verläuft und worüber die Damen dann plaudern? krone.tv hat nachgehakt. Alle Highlights der Woche finden Sie in unserer Adabei Prime, präsentiert von krone.tv-Moderatorin Birgit Waldsam