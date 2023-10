Nina Proll zu Gast in ihrer Heimat in Litschau!

In ihrem Programm beschäftigt sich Nina Proll mit der Rolle der Frau in der Geschichte. Sowohl textlich als auch musikalisch spannt das Ex-„Vorstadtweib“ den Bogen von der Erotik der Vergangenheit bis in die Gegenwart in Liedern und scharfzüngigen Texten. Der Auftritt in Litschau ist für sie ein besonderer Moment - wuchs sie ja in Haugschlag im Waldviertel auf. Begleitet wird Proll von einer 3-köpfigen Band unter der musikalischen Leitung von Christian Frank. Freuen Sie sich auf einen prickelnden, musikalischen Abend!