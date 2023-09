Argentinien: 40,1 Prozent leben unter Armutsgrenze

Rund drei Wochen vor der Präsidentenwahl in Argentinien ist der Anteil der Menschen unterhalb der Armutsgrenze laut einer offiziellen Statistik auf 40,1 Prozent gestiegen. Nach den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der nationalen Statistikbehörde INDEC stieg der in Armut lebende Bevölkerungsanteil im ersten Halbjahr 2023 um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022.