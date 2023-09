250 Feuerwehrleute suchten nach abgängiger Frau

Seit Dienstagabend suchten 250 Feuerwehrleute, vier Drohnenpiloten und 19 Suchhunde nach einer abgängigen 79-Jährigen, die aus dem Pflegeheim in Hörsching (Oberösterreich) verschwunden war. Die Suche blieb vorerst erfolglos, musste in der Nacht kurz unterbrochen werden. Am Mittwoch fand sie ein halbwegs glimpfliches Ende.