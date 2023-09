17-jähriger Autodieb ohne Führerschein gestoppt

Am Dienstag gegen 21.45 Uhr versuchte eine Streife der Sicherheitswache Hohenems ein Auto auf der L190 in Hohenems anzuhalten. Der Lenker zeigte sich davon aber unbeeindruckt und flüchtete in Richtung Dornbirn, wobei es zu waghalsigen Überholmanövern kam und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer laut Polizeiangaben gefährdet wurden. Erst in Dornbirn gelang es der Polizeistreife schließlich, die irrwitzige Flucht zu stoppen und das Auto anzuhalten.