Mit Checker Tobi auf Kino-Abenteuer gehen

Was die Fans im neuen Abenteuer erwartet

Was erwartet die Fans im neuen Film? Checker Tobi: „Ich glaube, auf der einen Seite macht der neue Film vieles von dem, was im ersten Teil schon vielen gut gefallen hat, wieder. Wir reisen mit einem neugierigen, kindlichen Blick an beeindruckende und besondere Orte - dieses Mal geht es nach Brasilien, nach Vietnam und in die Mongolei - und entdecken die Welt in all ihrer Vielfalt: sowohl was die Menschen angeht als auch Natur und Naturwissenschaft. Und das machen wir wieder auf ganz spielerische, spannende Art und Weise, verpackt in eine große Abenteuerreise für Kinder und für Erwachsene.“