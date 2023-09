Boss der Ultras knöpft sich Bayern-Spieler vor

Die Erstrundenpartie fand zu einem späteren Zeitpunkt statt, da die Bayern am eigentlich dafür vorgesehenen August-Termin im Supercup gegen Leipzig gespielt hatten. Das passte den Fans gar nicht! Deshalb warfen einige der mitgereisten Bayern-Anhänger in der ersten Hälfte Tennisbälle auf den Rasen. „Nein zum Supercup am Pokal-Wochenende“, stand zudem auf einem Banner. Gesungen wurde „Sch*** DFB“.