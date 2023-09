Zwei Schreckschüsse ließen Dealer völlig kalt

Dealer ging wie Roboter aus Polizisten zu

Er reagierte dabei aber nicht auf die Ansprachen und deshalb gab einer der Polizisten einen Schreckschuss in den Boden ab. Der 28-Jährige schreckte kurz zusammen, ging aber dennoch weiter auf die Polizisten zu. Auch nach einem weiteren Schreckschuss in den Boden blieb der Nigerianer nicht stehen und ging dann in Richtung des 35-Jährigen.