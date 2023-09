Wiener Neustadt hat weltbesten Robotik-Talente

Im Bereich Robotik zählt die HTL in Wiener Neustadt zur absoluten Weltspitze. Das bewies das siebenköpfige Team auch heuer in Florida. Gegen 40 Teams aus den USA, Australien und China traten die Schüler bei der Robotik-WM an. „Es war ein tolles Erlebnis! In dem einwöchigen Wettkampf haben wir uns mit den anderen Teams ausgetauscht und jetzt auch Freunde aus Tokyo, Shanghai und Sydney!“, erzählt Schüler Sven Oberwalder. Während des Wettkampfs blieb jedoch nur wenig Zeit, Florida zu erkunden. „Wenn wir einmal nicht gearbeitet haben, dann haben wir hauptsächlich geschlafen“, so der 17-Jährige.