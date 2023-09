Wie ein Asphaltband ein ganzes Dorf spaltet

Engstelle an Landstraße sorgt für Differenzen

Was bringt die rustikale Idylle im nördlichen Weinviertel so durcheinander? Es geht um des Ortsteil Dörfl. Zwischen dieser Siedlung und Falkenstein weist die Landesstraße eine Engstelle auf. „Die ist so schmal, dass sie nicht einmal zwei Pkw gleichzeitig passieren können, Gehsteig geht sich da gar keiner aus“, erklärt Bürgermeister Richter.