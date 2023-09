Hinteregger: „Austria kann als Sieger hervorgehen“

„Heute wohl gar nicht mehr möglich“

Ich kann mich noch an meine Akademie-Zeiten erinnern, da haben wir uns immer wieder Videos aus dem Jahr 1994 angeschaut. Die Mannschaft hat damals die Massen begeistert und sogar das Happel-Stadion gefüllt. Wahnsinn! So etwas wäre heute wohl gar nicht mehr möglich. Mich haben die Bilder immer angetrieben, ich wollte so etwas auch mal erleben.