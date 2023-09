IV-Präsident: „Ich vermisse das Leistungsdenken!“

Die Zeiten werden für die „Risikobereiten“ ohnedies schwerer, wie eine aktuelle IV-Umfrage zeigt. „Noch wird die Situation positiv bewertet, doch wir steuern in eine Rezession. Die Bauwirtschaft ist dort schon angelangt“, sagt Swarovski. Aktuell gibt es zwar noch Aufträge, doch es kommen weniger nach. Dass die Arbeitslosigkeit trotzdem noch so niedrig ist, verwundert ein wenig. „Das hängt auch mit der hohen Anzahl an Teilzeitmitarbeitern zusammen. Doch der Fachkräftemangel ist nach wie vor ein großes Thema, in allen Branchen werden händeringend Mitarbeiter gesucht“, weiß der IV-Präsident. Nur mehr ein Prozent der Tiroler Industriebetriebe glaubt an eine gute Entwicklung in den nächsten sechs Monaten. Wobei, so Swarovski, das ja nicht „unsere erste Rezession ist und wir jetzt schon beginnen, gegenzusteuern“.