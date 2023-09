Eine Notaufnahme mit Selbst-Check-in und Roboter

In Israel etwa sind zwölf Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt - Tendenz steigend. In OÖ fallen 19,3 Prozent in diese Altersgruppe. „54 Prozent der Patienten in unseren Spitälern sind über 65 Jahre alt“, schildert Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) im Zuge einer Reise nach Israel. Gemeinsam mit führenden Kräften vom Land Oberösterreich, Spitalsträgern, Ärztekammer, Rotem Kreuz und Apothekerkammer suchte man in Tel Aviv nach neuen Technologien, welche auch bei uns zum Einsatz kommen könnten.