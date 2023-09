Zeitreise im Römermuseum und am Dampfschiff

Engel und Wörterbücher

In Gmunden erzählt Dampfer Gisela von der Traunseeschiffahrt. In der Pfarrkirche Hellmonsödt kann man die neuesten Erkenntnisse rund um das „namenlose Kind“ in der Starhemberg-Gruft erfahren. Das Hagerhaus-Stöckl in Kefermarkt widmet sich dem Kultwörterbuch Stowasser, dessen Verfasser in Freistadt als Lehrer tätig gewesen ist.