Wenn Menschen mit Dämonen am Abgrund tanzen

„Wir wissen, was schrecklich ist, aber oft nicht, was gut ist“, stellte herbst-Intendantin Ekaterina Degot in ihrer Rede vor dem Uhrturm fest, und: „Es scheint, das ,Böse‘ ist heute universell, türmt sich von allen Seiten auf, während das ,Gute‘ relativ ist, in die Privatsphäre verschoben wurde, wo es auf einer sehr persönlichen Idee von dem basiert, was - unter den gegebenen Umständen - richtig ist.“