Neuer Rekord! KAC-Gegner Bozen feuert den Trainer

Das kommt unerwartet! Denn jeder hatte erwartet, dass der Rauswurf-Rekord von Martin Stloukal in Klagenfurt für die Ewigkeit halten würde. Der cholerische Tscheche hatte sich 2014/15 mit dem ganzen Klub angelegt, wurde nach vier Partien gefeuert - auch wegen der 0:9-Abfuhr gegen Linz. Aber ausgerechnet vorm Heimspiel gegen den KAC am Freitag zog Vizemeister Bozen jetzt die Reißleine, warf den schwedischen Coach Niklas Sundblad raus. Weil man alle drei Saisonspiele verloren hat, auch in der Champions Hockey League vier Abfuhren in vier Partien kassiert hat.