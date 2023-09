„Es ist frustrierend!“ Sturm-Kicker enttäuscht

Stefan Hierländer (Sturm-Kapitän): „Es ist bitter, wenn man in Graz zuhause 1:0 führt und das Spiel aus der Hand gleiten lässt. Es wäre mehr drin gewesen. Der Treffer ist für uns genau zur richtigen Zeit gekommen. Es war ein offenes Spiel, beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Nach dem Tor haben wir einen Energieverlust gehabt und sind nicht mehr so griffig gewesen. Sporting hat mit ein paar Wechseln richtig Qualität ins Spiel reingebracht. Wir haben es nicht so verteidigt, wie man es verteidigen müsste.“