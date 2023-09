Im Medikamentenrausch Polizisten attackiert

Medikamentendosis etwas übertrieben

„Sonst sacken Sie mir komplett ab“, begründet Richter Christoph Stadler die Maßnahme. Denn der Angeklagte hat ein psychisches Problem, weshalb er das Medikament Ritalin, das vor allem bei ADHS-Patienten eingesetzt wird, einnehmen muss. Doch an die Dosierung hält er sich nicht. Statt auf mehrere Einnahmen verteilt, nimmt er gleich die ganze Menge auf einmal zu sich. Einen Tag später dreht der Mann am Dornbirner Marktplatz durch, indem er nach den einschreitenden Polizisten tritt und diese sogar in die Halsklammer nimmt. Im Prozess meint der Verteidiger, dass seinem Mandanten vom behandelnden Arzt nicht gesagt worden sei, dass er die Menge nicht auf einmal einnehmen dürfe. Von daher habe er auch nicht um die Wechselwirkung gewusst.