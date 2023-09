Medienmogul Rupert Murdoch zieht sich zurück

Die britische BBC zitiert einen Brief an die Mitarbeiter Murdochs: „Unsere Firmen sind bei robuster Gesundheit - so wie ich auch. Unsere Möglichkeiten sind weitaus größer als die kommerziellen Herausforderungen.“ Er werde aber seine Ämter als Vorstandsvorsitzender von News Corporation und Fox Coproration im November niederlegen.