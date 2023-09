Die Bregenzer Wagner-Festspiele sollen weitergehen

Duell mit Ex-Kollegen

Schon am Samstag (19.15) steht in der Handballarena Rieden-Vorkloster das nächste Kräftemessen an. Da trifft der Akteur mit der Rückennummer 55 auf seine Ex-Kollegen aus Margareten. Die Wiener sind nach drei Runden Tabellenführer in der HLA Meisterliga, gaben noch keinen Zähler ab.