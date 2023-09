Serientäter auf frischer Tat ertappt: Festnahme!

Zahlreiche Sachbeschädigungen am Konto

Offenbar hat der Mann noch mehrere Delikte auf dem Kerbholz. „Nach umfangreichen Ermittlungen und Befragungen steht der 32-Jährige im Verdacht, zahlreiche Sachbeschädigungen in Landeck, Prutz und Ried im Oberinntal begangen zu haben.“ Mittlerweile sitzt der mutmaßliche Täter in der Justizanstalt Innsbruck.