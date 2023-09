Grandson: „Meine Musik ist größer, als ich es bin“

Dein Debütalbum „Death Of An Optimist“ erschien im Dezember 2020, mitten in den Corona-Wirren. Du hast dich darauf sehr persönlich und intim gezeigt. Ist das nun wieder der Fall?

Gute Frage. Während der Pandemie blieb mir viel verwehrt, was natürlich schade war. Die Musikvideos zu meinem Debütalbum waren sehr theatralisch und ich habe unterbewusst beim Songwriting und der visuellen Umsetzung nach Bedeutung und Sinn gesucht. Mein persönliches Leben hat sehr stark in das Debüt eingegriffen. Ein paar Themen habe ich auf das neue Album übertragen, aber es ist viel kollaborativer ausgefallen. Es geht mehr um den Gemeinschaftsaspekt, den man als alternativer Musiker heute braucht und auch genießt. Ich habe Glück, dass mich so viele Künstlerinnen inspirieren und ich jetzt auch wieder mit so vielen tollen Musikern zusammenarbeiten kann. Als „Death Of An Optimist“ herauskam, gab es noch keine Corona-Impfung und eine Tour schien für immer unmöglich. Dieser Einfluss ist an jeder Stelle des Albums zu hören. Ich klopfe auf Holz, dass uns das so nie mehr passiert und sich jetzt auch beim Album machen in Zukunft alles normalisiert. Ich kannte das ja lange nicht. (lacht)