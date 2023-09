Auf dem Goetheweg den Spuren des Adlers folgen

Schließlich geht es hinauf zur Mühlkarscharte (2243 m) und nördlich davon hinunter in eine neue Karwendelwelt. Hier werden Schuttreisen gequert, ehe wir in Serpentinen durch Schutt empor zur Mandlscharte wandern – mit 2277 Metern der höchste Punkt. Jenseits zieht der Steig in einer Schleife hinab in einen Kessel, überwiegend durch Latschen wandern wir zuletzt fein abwärts zur Pfeishütte