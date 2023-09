Raumplanungsnovelle ist beschlossene Sache

Das Thema Grund- und Bodenerwerb ist ein in Vorarlberg hitzig diskutiertes. Dass Handlungsbedarf besteht, ist eigentlich allen klar. Nur die genaue Vorgehensweise sorgt immer wieder für Unstimmigkeiten und Streit. Am Mittwoch wurde jedenfalls im Rechtsausschuss die Novelle zum Raumplanungsgesetz beschlossen. Die wichtigsten Punkte darin: Die Einführung einer Abgabe auf leer stehende Wohnungen und die Verankerung des Ziels „leistbares Wohnen“ im Raumplanungsgesetz. Zudem sollen Investorenmodelle in Zukunft als Ferienwohnungen kategorisiert werden, um die „kalten Betten“ einzudämmen.