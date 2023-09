„Orange Is the New Black“-Star wird mit 40 Oma

Die „Orange Is the New Black“-Darstellerin scherzte in einem neuen Instagram-Beitrag, dass sie endlich eine Beförderung erhalten habe. Gemeint ist damit die Schwangerschaft von Polancos 21-jähriger Tochter Dasany Kristal Gonzalez, durch die die Schauspielerin demnächst mit nur 40 Jahren zur Großmutter wird.