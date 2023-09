Ausgebüxt, aufgegriffen oder auf Heimatsuche

Kater zugelaufen

bereits vor einiger Zeit in Schwoich (Amberg). Der kastrierte und recht zutrauliche Streuner wurde an seinem Fundort gefüttert und schließlich am 25. August eingefangen, da er tierärztliche Behandlung benötigte. Wer vermisst den weiß-roten Ausreißer? Kontaktaufnahme über das Tierheim Wörgl unter der Telefonnummer: 0664/8495351 möglich.