Mutige Pflegerin stellte Einbrecher am Vormittag

Stand dem Unbekannten gegenüber

Sie hielt Nachschau und stand plötzlich dem Einbrecher gegenüber, der gerade die Wohnzimmerschränke durchsuchen wollte. Die 50-Jährige sprach den Mann an und hielt ihn sogar am Arm fest. „Sie versuchte mutig zu verhindern, dass ihre Klientin bestohlen wird“, schildert ein Polizist. Der sportliche Dieb versetzte der Pflegerin aber einen Schlag gegen den Körper und flüchtete in weiterer Folge in unbekannte Richtung. „Leider gelang es ihm, Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro mitgehen zu lassen.“