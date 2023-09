Heftiger Kabinen-Krach vor CL-Hit gegen FC Bayern

Statistik spricht gegen ManUnited

Keine guten Vorzeichen vor dem Duell mit dem FC Bayern. Auch die Statistik spricht gegen die Engländer. In den vergangenen acht Königsklassen-Begegnungen haben die Bayern bei nur einer Niederlage und drei Remis viermal gegen die „Red Devils“ gewonnen und sind in allen drei K.-o.-Duellen (jeweils Viertelfinale 2001, 2010, 2014) aufgestiegen. 1999 konnte United im legendären CL-Finale in der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand durch zwei Tore noch drehen. In der derzeitigen Verfassung wäre ein Sieg in der Allianz-Arena jedoch eine große Überraschung.