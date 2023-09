Größter Schweinestall noch immer ohne Genehmigung

Sechs Jahre später tut sich aber wenig, das Ansuchen ist noch immer nicht vollständig, wie die Grünen jetzt kritisieren. Die von Skandalen und Personalmangel gebeutelte Landes-Umweltabteilung (A13) komme in der Sache nicht in die Gänge, mittlerweile hat sie das Verfahren an die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz delegiert. Diese hat wiederum ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet, das bis heute nicht abgeschlossen ist.