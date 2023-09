Usyk-Partner Salami feiert sechsten Sieg per K.o.

Im Rahmen der zwölften „Bounce Fight Night“ feierte Österreichs Schwergewichthoffnung Seun Salami in seinem siebenten Profi-Kampf seine nächstes Erfolgserlebnis per Knock-out. Alle sieben Käpfe entschied der 27-Jährige für sich, sechs davon per K.o. Diesmal ging der Brasilianer Marcelo Nasciomento (ging 2011 gegen Tyson Fury K.o.) in die Knie.