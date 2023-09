Vermisste Deutsche (41) im Bregenzerwald gefunden

Die 41-Jährige hielt sich im Rahmen eines Urlaubes in ihrem Elternhaus in Lindau auf. Am Montag, dem 11. September verließ die Frau gegen 9.30 Uhr mit ihrem Pkw, einem blauen VW Passat, das Haus. Allerdings erschien sie nicht wie vereinbart an ihrer Wohnanschrift in Fürth. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes, war nicht auszuschließen, dass sich die 41-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.